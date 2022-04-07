Дефолт - один из самых популярных запросов россиян в Google: у Путина решили "принять меры"

Дефолт - один из самых популярных запросов россиян в Google: у Путина решили "принять меры"

Российские власти решили запретить рекламу Google и всех его ресурсов.

За минувшие сутки "дефолт" - стал одним из самых популярных запросов россиян в Google. Граждане страны-агрессора решили узнать, что их ждет в ближайшем будущем.

Об этом свидетельствуют данные Google Trends.

Также популярным стал поисковый запрос "что такое дефолт". Ответ на этот вопрос ищут почти на всей территории России.

Тем временем у Путина решили "принять меры" в отношении непослушного Google.

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Роскомнадзор обвинил корпорацию в несоблюдении российского законодательства: блокировке государственных средств массовой пропаганды на YouTube и отказе удалять некоторую информацию. Власти решили запретить рекламу Google и всех его ресурсов.

Отметим, дефолт – это ситуация, в которой государство не может производить выплаты в соответствии со своими долговыми обязательствами – как внешними, так и внутренними.

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Напомним, Россия решила направить $117 млн на выплаты по долговым обязательствам из своих активов, которые были заморожены из-за санкций после ее вторжения в Украину. По данным ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings, Россия вскоре не сможет расплатиться по своим долгам.

Несмотря на то, что в Украине продолжается развязанная Россией война, нашему государству не грозит дефолт и оно сможет осуществить все запланированные выплаты, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Тимофей Милованов рассказал о том, возможен ли дефолт в России и о плане восстановления Украины

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