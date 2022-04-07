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ЕС планирует перенести эмбарго на российский уголь — Reuters

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ЕС планирует перенести эмбарго на российский уголь — Reuters

Еврокомиссия подсчитала, что запрет на уголь может стоить России 4 миллиарда евро

Европейский союз планирует на месяц перенести полный запрет на российский уголь. Ранее предлагалось отказаться от него уже в июле, однако под давлением Германии решили перенести на август.

Об этом сообщил Reuters источник в ЕС.

Постепенное прекращение импорта ЕС российского угля является мерой в пятом пакете санкций против России, которое Еврокомиссия предложила на этой неделе как реакцию на зверства в городе Буча.

Большая часть европейцев покупает российский уголь на спотовом рынке, а не на долгосрочных контрактах. Эти спотовые закупки будут прекращены сразу же после введения санкций. Однако Германия, которая больше всего зависит от российского угля, решила это перенести.

Еврокомиссия подсчитала, что запрет на уголь может стоить России 4 миллиарда евро (4,36 миллиарда долларов) в год потерянного дохода.

Напомним, Зеленский продолжит настаивать на полной блокировке российской банковской системы от международных финансов и нефтяном эмбарго.

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