Нужно демонтировать построенный газопровод "Северный поток-2" — Дуда

Президент Польши также призвал ужесточить санкции против энергетического сектора России.

Президент Польши Анджей Дуда настаивает на ужесточении санкции против РФ и, в частности, против ее энергосектора.

Анджей Дуда считает, что необходимо демонтировать уже построенный российский газопровод "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью CNN.

"Диалог с Россией не имеет смысла. Надо поставить Владимиру Путину очень жесткие условия. Надо сказать: "Пока вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить". Мы собираемся решительно оказывать поддержку Украине, мы собираемся усиливать режим санкций, потому что если вы ведете диалог, который ничего не достигает, так это только игра, чтобы выиграть время со стороны России", — подчеркнул польский президент.

Дуда отметил, что Польша выступает против создания газопроводов между Россией и Германией, заявляя, что это "политические проекты", направленные на обход Польши и страны Балтии. Он призвал демонтировать газопровод "Северный поток-2".

"Россия шантажирует не только Германию, сейчас Россия шантажирует по сути всю Европу", — сказал Дуда.

Напомним, Дуда назвал действия россиян в Киевской области геноцидом украинцев.

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