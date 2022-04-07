Шмыгаль назвал потери Украины в результате вторжения России

Общая сумма потерь от вторжения России будет значительно превышать 1 трлн долларов.

Война в Украине нанесла значительные потери. Их сумма значительно превышает 1 триллион долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News Украина.

По его словам, существуют разные методологии учета.

"Есть прямой расчет – это, скажем, разрушенный конкретный мост. Считаем стоимость его восстановления и складываем в смету разрушения физической инфраструктуры, физических зданий. Это одна цифра. Конечно, есть потери бизнеса от прекращения работы. Есть потери бизнеса от разрушения логистических цепей. Например, перекрыты морские порты, разрушены железнодорожные станции, разрушена энергетическая инфраструктура. Все эти расходы складываются в огромные суммы", – пояснил премьер.

Премьер-министр отмечает, что общая сумма потерь от вторжения России, учитывая прямые и косвенные потери, будет значительно превышать 1 триллион долларов.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 18,9 тысяч человек.