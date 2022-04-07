Треба демонтувати побудований газопровід "Північний потік-2" - Дуда

Президент Польщі також закликав посилити санкції проти енергетичного сектору Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда наполягає на посиленні санкції проти РФ та, зокрема, проти її енергосектору.

Анджей Дуда вважає, що необхідно демонтувати уже побудований російський газопровід "Північний потік-2".

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Діалог з Росією не має сенсу. Треба поставити Володимиру Путіну дуже жорсткі умови. Треба сказати: "Поки ви не виконаєте ці умови, нам нема про що говорити". Ми збираємося рішуче надавати підтримку Україні, ми збираємося посилювати режим санкцій, тому що якщо ви ведете діалог, який нічого не досягає, то це лише гра, щоб виграти час з боку Росії", - підкреслив польський президент.

Дуда зазначив, що Польща виступає проти створення газопроводів між Росією та Німеччиною, заявляючи, що це "політичні проекти", спрямовані на обхід Польщі та країн Балтії. Він закликав демонтувати газопровід "Північний потік-2".

"Росія шантажує не тільки Німеччину, зараз Росія шантажує, по суті, всю Європу", - сказав Дуда.

Нагадаємо, Дуда назвав дії росіян на Київщині геноцидом українців.

Читайте також: