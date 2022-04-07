ЄС планує перенести ембарго на російське вугілля - Reuters

Єврокомісія підрахувала, що заборона на вугілля може коштувати Росії 4 мільярди євро

Європейський союз планує на місяць перенести повну заборону на російське вугілля. Раніше пропонувалось відмовитись від нього вже у липні, проте під тиском Німеччини це вирішили перенести на серпень.

Про це повідомило Reuters джерело в ЄС.

Поступове припинення імпорту ЄС російського вугілля є наріжним заходом у п’ятому пакеті санкцій проти Росії, який Єврокомісія запропонувала цього тижня як реакцію на звірства у місті Буча.

Більша частина європейців купує російського вугілля на спотовому ринку, а не на довгострокових контрактах. Ці спотові закупівлі будуть припинені одразу після введення санкцій. Проте Німеччина, яка найбільше залежить від російського вугілля вирішила це перенести.

Єврокомісія підрахувала, що заборона на вугілля може коштувати Росії 4 мільярди євро (4,36 мільярда доларів) на рік втраченого доходу.

Нагадаємо, Зеленський продовжить наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів та нафтовому ембарго.

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