Неспівмірні зі злом у Бучі: Зеленський прокоментував нові санкції проти РФ

Неспівмірні зі злом у Бучі: Зеленський прокоментував нові санкції проти РФ

Зеленський продовжить наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів та нафтовому ембарго.

Президент Володимир Зеленський прокоментував новий пакет санкцій проти Росії, який 6 квітня ухвалили західні держави.

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні вночі 7 квітня.

Так, відтепер блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків у Росії, додаються персональні санкції, а також є ще інші обмеження.

"Цей пакет має ефектний вигляд. Але цього замало. Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним із тим злом, яке світ побачив у Бучі. Із тим злом, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова, у намаганні Росії розпочати новий глобальний кривавий наступ на Донбасі", – сказав він.

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Зеленський продовжить наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також він продовжить наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти.

Президент наголосив: саме нафтовий експорт – одна з основ російської агресивності.

"Одна з основ того, що керівництво Росії може дозволити собі ставитися несерйозно до переговорів про припинення війни і про звільнення української території", – пояснив глава держави.

Зеленський звернув увагу, що деякі закордонні політики зараз все ще не можуть визначитися, як обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росію, щоб не поставити під удар власні економіки. Він переконаний, що ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосоване.

"Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українців, скільки ще українок російські військові встигнуть убити, щоб ви, деякі політики – і ми вас знаємо, десь позичили собі трохи рішучості", – зазначив глава держави.

На завершення Зеленський подякував Казначейству США за призупинення можливості Росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 42-го дня війни

Раніше президент Володимир Зеленський заяви, що після подій у Бучі у світі всерйоз змінюється ставлення до сучасної Росії.

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