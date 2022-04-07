Після Бучі у світі змінюється ставлення до Росії – Зеленський

Президент України закликав росіян остаточно визначатися: вони за війну чи за мир.

У світі всерйоз змінюється ставлення до сучасної Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 7 квітня.

"Після того, що світ побачив у Бучі, коли російські війська звідти вийшли, ставлення до всіх у Росії буде простим: або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства", – сказав глава держави.

Президент України закликав росіян остаточно визначатися: вони за війну чи за мир. За його словами, вбиті українці та українки у Бучі, в Ірпені, в інших містах, в які заходили російські війська, – це останній аргумент.

"Останній аргумент для кожного громадянина Росії, щоб визначитись: за війну ви чи за мир. Якщо за війну, то ви назавжди - до кінця життя - будете ізгоями і врешті-решт втратите все. А якщо за мир, якщо у вас є хоч трохи сорому за те, що роблять російські війська в Україні, то для таких громадян Росії зараз є ключовим моментом: потрібно вимагати – саме вимагати – припинення війни", – закликає Зеленський.

Президент переконаний, що для росіян краще зараз щось втратити чи зіткнутися з російською репресивною машиною, ніж до кінця життя потім терпіти порівняння з нацистами.

"Ідеться як будь-яких громадських персон у Росії, як бізнесменів, а й пересічних громадян. Нацизм не має майбутнього. Масові вбивства не мають майбутнього. У всіх у Росії, хто зараз не вимагатиме припинення цієї ганебної війни та виведення російських військ з України, немає майбутнього", – наголосив він.

Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 42-го дня війни

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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