Феєрія Бензема: "Реал" у яскравому матчі переміг "Челсі" у Лізі чемпіонів

Феєрія Бензема: "Реал" у яскравому матчі переміг "Челсі" у Лізі чемпіонів

Француз оформив хет-трик у матчі.

У середу, 6 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський "Реал" на виїзді переграв "Челсі"- 1:3 .

Героєм матчу став Карім Бензема, який відправив у ворота "синіх" всі три голи - на 21-й, 24-й та 46-й хвилинах.

Зазначимо також, що француз став 4-м гравцем в історії Ліги чемпіонів, якому вдалось забити понад 80 м’ячів у турнірі (82). Раніше це вдалось Роберту Левандовські (85), Ліонелю Мессі (125) та Кріштіану Роналду (140).

На хет-трик Бензема "Челсі" змогли відповісти лише голом престижу - відзначився Кай Хавертц.

Поєдинок-відповідь 1/4 фіналу відбудеться 12 квітня в Мадриді.

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