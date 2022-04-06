Феерия Бензема: "Реал" в ярком матче победил "Челси" в Лиге чемпионов

Француз оформил хет-трик в матче.
В среду, 6 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" на выезде обыграл "Челси" – 1:3.
Героем матча стал Карим Бензема, отправивший в ворота "синих" все три гола — на 21-й, 24-й и 46-й минутах.
Отметим также, что француз стал 4-м игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить более 80 мячей в турнире (82). Ранее это удалось Роберту Левандовски (85), Лионелю Месси (125) и Криштиану Роналду (140).
На хет-трик Бензема "Челси" смогли ответить только голом престижа – отличился Кай Хавертц.
Ответный поединок 1/4 финала состоится 12 апреля в Мадриде.
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