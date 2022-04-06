Ла Лига собирает средства украинским беженцам в Испании

На стадионах установят QR-коды для пожертвований.

Координационный центр УАФ и УПЛ сотрудничают с Ла Лигой по вопросам помощи украинцам во время войны.

Об этом сообщается на официальном сайте УПЛ.

В результате испанские коллеги запустили кампанию по сбору средств и финансированию разносторонней помощи украинским беженцам в Испании.

Также отмечается, что на всех стадионах футбольных клубов испанского чемпионата в течение нескольких туров будут установлены специальные QR-коды, просканировав которые болельщики смогут переводить средства на гуманитарную помощь для украинцев.

Напомним, ранее в Украину прибыла гуманитарная помощь от Ла Лиги.

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