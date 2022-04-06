Необходимости в эвакуации из Харькова нет – Терехов

Решение об эвакуации каждый должен принимать самостоятельно, сказал мэр.
Мэр Харькова Игорь Терехов уже во второй раз заявил, что город хорошо вооружен и готов к обороне, поэтому нет необходимости в централизованной эвакуации.
Об этом городской голова сказал в видеообращении 6 апреля.
Терехов отметил, что информация об эвакуации касалась только Лозовского и Барвенковского районов Харьковской области. Ведь именно там украинские военные ожидают обострения ситуации со стороны российских войск.
"Я говорил это вчера, повторю и сегодня – Харьков хорошо вооружен и готов к обороне города. Необходимости в проведении централизованной эвакуации из Харькова не видит ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова", – рассказал мэр.
Терехов добавил, что вся его команда продолжает работу в городе, а коммунальные службы дальше обеспечивают жизнедеятельность Харькова, в связи с чем решение по эвакуации каждый должен принимать самостоятельно.
Напомним, ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской областей.
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