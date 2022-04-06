Необхідності в евакуації з Харкова немає – Терехов

Необхідності в евакуації з Харкова немає – Терехов

Рішення про евакуацію кожен має ухвалювати самостійно, сказав міський голова.

Мер Харкова Ігор Терехов вже вдруге заявив, що місто добре озброєне та готове до оборони, тож наразі потреби в централізованій евакуації немає.

Про це міський голова сказав у відеозверненні 6 квітня.

Терехов зазначив, що інформація про евакуацію стосувалася лише Лозовського та Барвінківського районів Харківської області. Адже саме там українські військові очікують на загострення ситуації з боку російських військ.

"Я говорив це вчора, повторю і сьогодні – Харків добре озброєний і готовий до оборони міста. Необхідності у проведенні централізованої евакуації з Харкова не бачить ні військово-цивільна адміністрація, ні військові, ні я як харківський міський голова", – розповів мер.

Терехов додав, що вся його команда продовжує роботу в місті, а комунальні служби надалі забезпечують життєдіяльність Харкова, у зв'язку з чим рішення щодо евакуації кожен має ухвалювати самостійно.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала евакуюватися жителів Луганської, Донецької та частини Харківської областей.

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