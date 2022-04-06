"Поки ще можна" - Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей

Вона наголосила, що потрібно евакуюватися, поки що є така можливість.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців Луганської, Донецької та частини Харківської областей.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За її словами, ми всі маємо бути готовими до подальшого загострення.

"Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є".

Нагадаємо, Верещук повідомила, що Росія ставить умову обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних.

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