Жителів Луганщини просять терміново евакуюватися, поки це безпечно

Голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців виїхати з області.
Мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського закликали терміново виїжджати з населених пунктів, адже росіяни почали нищити залізничне сполучення Донеччини.
Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Для евакуації населення у середу, 6 квітня, на Луганщині працюватимуть п’ять "гуманітарних коридорів" – із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього, Лисичанська.
Місця зборів:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Первомайська, 42;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Нижнє: Паркова, 13;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
"Вивеземо всіх бажаючих, якщо росіяни дозволять дістатися до місць зборів. Бо, як бачите, «режиму тиші» вони дотримуються далеко не завжди. Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися навіть до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий «гуманітарний коридор» до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди виїжджають звідти. Поки є автобуси і поїзди – скористайтеся цією можливістю", - наголосив Гайдай.
Вчора, 5 квітня, окупанти пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались.
Нагадаємо, у Рубіжному Луганської області внаслідок обстрілів армії Російської Федерації протягом минулої доби постраждало п'ять осіб, а одна людина загинула.
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