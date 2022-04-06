Жителів Луганщини просять терміново евакуюватися, поки це безпечно

Голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай закликав мешканців виїхати з області.

Мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського закликали терміново виїжджати з населених пунктів, адже росіяни почали нищити залізничне сполучення Донеччини.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

Для евакуації населення у середу, 6 квітня, на Луганщині працюватимуть п’ять "гуманітарних коридорів" – із Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Нижнього, Лисичанська.

Місця зборів:

Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;

Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;

Попасна: вул. Первомайська, 42;

Гірське: вул. Гагаріна, 13а;

Нижнє: Паркова, 13;

Рубіжне: вул. Чехова, 11.

"Вивеземо всіх бажаючих, якщо росіяни дозволять дістатися до місць зборів. Бо, як бачите, «режиму тиші» вони дотримуються далеко не завжди. Звертаюсь до кожного жителя Луганщини – евакуюйтесь, поки це безпечно. Вже в квітні ми не завжди можемо дістатися навіть до південної частини Рубіжного. Відсутній прямий «гуманітарний коридор» до Кремінної. Але, незважаючи на це, люди виїжджають звідти. Поки є автобуси і поїзди – скористайтеся цією можливістю", - наголосив Гайдай.

Вчора, 5 квітня, окупанти пошкодили залізничне сполучення на Донеччині. Ремонт тривав декілька годин, поїзди затримувались.

Нагадаємо, у Рубіжному Луганської області внаслідок обстрілів армії Російської Федерації протягом минулої доби постраждало п'ять осіб, а одна людина загинула.

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