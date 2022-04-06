Жителей Луганщины просят срочно эвакуироваться, пока это безопасно

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей выехать из области.

Жителей Северодонецка, Лисичанская, Кременной, Рубежного, Попасной и Горного призвали срочно выезжать из населенных пунктов, ведь россияне начали уничтожать железнодорожное сообщение Донецкой области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Для эвакуации населения в среду, 6 апреля, в Луганской области будут работать пять "гуманитарных коридоров" – из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Нижнего, Лисичанская.

Места сборов:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Первомайская, 42;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

"Вывезем всех желающих, если россияне разрешат добраться до мест сборов. Потому что, как видите, «режима тишины» они придерживаются далеко не всегда. Обращаюсь к каждому жителю Луганщины – эвакуируйтесь, пока это безопасно. Уже в апреле мы не всегда можем добраться даже до южной части Рубежного. Отсутствует прямой «гуманитарный коридор» в Кременную. Но, несмотря на это, люди уезжают оттуда. Пока есть автобусы и поезда – воспользуйтесь этой возможностью», — подчеркнул Гайдай.

Вчера, 5 апреля, оккупанты повредили железнодорожное сообщение в Донецкой области. Ремонт длился несколько часов, поезда задерживались.

Напомним, в Рубежном Луганской области в результате обстрелов армии Российской Федерации за прошедшие сутки пострадали пять человек, а один человек погиб.

Читайте также: