После Бучи в мире меняется отношение к России – Зеленский

Президент Украины призвал россиян окончательно определяться: они за войну или мир.

В мире всерьез меняется отношение к современной России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 7 апреля.

"После того, что мир увидел в Буче, когда российские войска вышли оттуда, отношение ко всем в России будет простым: либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства", – сказал глава государства.

Президент Украины призвал россиян окончательно определяться: они за войну или мир. По его словам, убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене, других городах, в которые заходили российские войска, – это последний аргумент.

"Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться: за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда – до конца жизни – будете изгоями и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, для таких граждан России сейчас является ключевым моментом: нужно требовать – именно требовать – прекращение войны", – призывает Зеленский.

Президент убежден, что для россиян лучше сейчас что-нибудь потерять или столкнуться с российской репрессивной машиной, чем до конца жизни потом терпеть сравнение с нацистами.

"Речь не только любых общественных персон в России, не только бизнесменов, но и рядовых граждан. У нацизма нет будущего. У массовых убийств нет будущего. У всех у России, кто сейчас не потребует прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего", — подчеркнул он.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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