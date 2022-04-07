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После Бучи в мире меняется отношение к России – Зеленский

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После Бучи в мире меняется отношение к России – Зеленский

Президент Украины призвал россиян окончательно определяться: они за войну или мир.

В мире всерьез меняется отношение к современной России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 7 апреля.

"После того, что мир увидел в Буче, когда российские войска вышли оттуда, отношение ко всем в России будет простым: либо поддерживаешь поиск мира, либо поддерживаешь ничем не оправданные массовые убийства", – сказал глава государства.

Президент Украины призвал россиян окончательно определяться: они за войну или мир. По его словам, убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене, других городах, в которые заходили российские войска, – это последний аргумент.

"Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться: за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда – до конца жизни – будете изгоями и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хоть немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, для таких граждан России сейчас является ключевым моментом: нужно требовать – именно требовать – прекращение войны", – призывает Зеленский.

Президент убежден, что для россиян лучше сейчас что-нибудь потерять или столкнуться с российской репрессивной машиной, чем до конца жизни потом терпеть сравнение с нацистами.

"Речь не только любых общественных персон в России, не только бизнесменов, но и рядовых граждан. У нацизма нет будущего. У массовых убийств нет будущего. У всех у России, кто сейчас не потребует прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего", — подчеркнул он.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

Напомним, весь мир всколыхнули зверства российских военных, совершенные на территории Киевской области. После освобождения населенных пунктов увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины.

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