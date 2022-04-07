"Вильярреал" сенсационно победил "Баварию" в Лиге чемпионов

"Мюнхенцы" потерпели минимальное поражение в первом матче.

В среду, 6 апреля, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов "Вильярреал" дома минимально обыграл "Баварию" – 1:0 .

Единственный мяч в этой встрече забил нападающий "Вильяреала" Арно Данжума на 8-й минуте. "Мюнхенцы" так и затруднились ответить сопернику.

Ответный матч состоится 12 апреля на Альянц Арене в Мюнхене.

Напомним, что в параллельном матче мадридский "Реал" благодаря хет-трику Бензема победил "Челси".

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