"Вільярреал" сенсаційно переміг "Баварію" у Лізі чемпіонів

"Мюнхенці" зазнали мінімальної поразки в першому матчі.
У середу, 6 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Вільярреал" вдома мінімально переграв "Баварію"- 1:0.
Єдиний м'яч у цій зустрічі забив нападник "Вільяреала" Арно Данжума на 8-й хвилині. "Мюнхенці" так і не змогли відповісти супернику.
Матч у відповідь відбудеться 12 квітня на Альянц Арені в Мюнхені.
Нагадаємо, що у паралельному матч мадридський "Реал" завдяки хет-трику Бензема переміг "Челсі".
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