"Вільярреал" сенсаційно переміг "Баварію" у Лізі чемпіонів

"Мюнхенці" зазнали мінімальної поразки в першому матчі.

У середу, 6 квітня, в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Вільярреал" вдома мінімально переграв "Баварію"- 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі забив нападник "Вільяреала" Арно Данжума на 8-й хвилині. "Мюнхенці" так і не змогли відповісти супернику.

Матч у відповідь відбудеться 12 квітня на Альянц Арені в Мюнхені.

Нагадаємо, що у паралельному матч мадридський "Реал" завдяки хет-трику Бензема переміг "Челсі".

Читайте також:

Яремчук не врятував: "Бенфіка" поступилася на своєму полі "Ліверпулю" у Лізі чемпіонів

"Манчестер Сіті" Зінченка наблизився до півфіналу Ліги чемпіонів

Ла Ліга збирає кошти українським біженцям в Іспанії