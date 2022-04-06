США запроваджують санкції проти доньок Путіна, російських банків та забороняють інвестиції

Обмеження також торкнуться Медведєва, Мішустіна та членів російського Радбезу.

США запроваджують санкції проти найбільших російських банків, проти еліт РФ та членів їхніх сімей, а також заборонять інвестиції до держави-агресорки і заблокують санкціями критичні великі підприємства.

Про це повідомили в Білому домі 6 квітня.

"Сьогодні Сполучені Штати разом із G7 та Європейським Союзом продовжуватимуть накладати серйозні та негайні економічні витрати на режим Путіна за його звірства в Україні, зокрема в Бучі", – зазначається в повідомленні.

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Так, США запроваджують повне блокування щодо "Сбербанку" та "Альфа-банку". Будь-які активи цих банків, які стосуються фінансової системи США, будуть заморожені, а американським громадянам буде заборонено вести з ними бізнес.

Президент США Джо Байден підпише новий указ, який включатиме заборону на нові інвестиції до Росії американськими громадянами, де б вони не перебували, що ще більше ізолює РФ від глобальної економіки.

Також США запроваджують повне блокування санкціями критичних великих російських державних підприємств. Будь-якій особі зі США буде заборонено здійснювати операції з цими організаціями, а її активи будуть заморожені. Міністерство фінансів повідомить про ці організації 7 квітня.

Санкції запроваджуються також проти російських еліт та членів їхніх сімей:

дорослих дітей президента Росії Володимира Путіна,

дружини та доньки міністра закордонних справ Сергія Лаврова,

членів Ради безпеки Росії,

колишнього президента і прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва,

прем’єр-міністра Михайла Мішустіна.

"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них відповідають за надання підтримки, необхідної для підтримання війни Путіна проти України. Ця дія відключає їх від фінансової системи США та заморожує всі активи, які вони мають у Сполучених Штатах", – наголосили в Білому домі.

Міністерство фінансів США також заборонило Росії виплачувати борги за рахунок коштів, що підпадають під юрисдикцію Сполучених Штатів. Адже наразі санкції не перешкоджають виплаті російського суверенного боргу, якщо держава використовує кошти за межами юрисдикції США. Однак РФ є глобальним фінансовим вигнанцем, і тепер їй доведеться обирати між використанням наявних коштів для виплати боргу або дефолтом, наголосили в Білому домі.

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