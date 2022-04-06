"Рано чи пізно доведеться впроваджувати санкції проти російської нафти та газу" – Шарль Мішель

"Рано чи пізно доведеться впроваджувати санкції проти російської нафти та газу" – Шарль Мішель

Напередодні ЄС оголосив про ембарго на вугілля з Росії.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що обмежувальні заходи щодо російської нафти та газу рано чи пізно знадобляться.

Про це він написав у Twitter.

"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на кремль. Новий пакет включає заборону імпорту вугілля. І я думаю, що заходи з нафти і навіть газу теж рано чи пізно знадобляться" , – сказав він.

We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.



The new package includes a ban on coal imports.



And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022

Євросоюз оголосив про п'ятий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на захід російських судів у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що п'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії є кращим, аніж раніше планувався, але зробити можна більше.

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