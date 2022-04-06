"Рано чи пізно доведеться впроваджувати санкції проти російської нафти та газу" – Шарль Мішель

Напередодні ЄС оголосив про ембарго на вугілля з Росії.
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що обмежувальні заходи щодо російської нафти та газу рано чи пізно знадобляться.
Про це він написав у Twitter.
"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на кремль. Новий пакет включає заборону імпорту вугілля. І я думаю, що заходи з нафти і навіть газу теж рано чи пізно знадобляться" , – сказав він.
We are toughening our sanctions to keep maximum pressure on the Kremlin.— Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2022
The new package includes a ban on coal imports.
And I think that measures on oil, and even gas, will also be needed sooner or later. pic.twitter.com/bhc9NGu4as
Євросоюз оголосив про п'ятий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на захід російських судів у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків.
Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що п'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії є кращим, аніж раніше планувався, але зробити можна більше.
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