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"Рано чи пізно доведеться впроваджувати санкції проти російської нафти та газу" – Шарль Мішель

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"Рано чи пізно доведеться впроваджувати санкції проти російської нафти та газу" – Шарль Мішель

Associated Press

Напередодні ЄС оголосив про ембарго на вугілля з Росії.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що обмежувальні заходи щодо російської нафти та газу рано чи пізно знадобляться.

Про це він написав у Twitter. 

"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на кремль. Новий пакет включає заборону імпорту вугілля. І я думаю, що заходи з нафти і навіть газу теж рано чи пізно знадобляться" , – сказав він.

Євросоюз оголосив про п'ятий пакет санкцій проти Росії, який включає заборону на імпорт вугілля з Росії, заборону на захід російських судів у порти ЄС, заборону на роботу з низкою російських банків.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба заявив, що п'ятий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії є кращим, аніж раніше планувався, але зробити можна більше.

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