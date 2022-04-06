Генштаб оновив дані про бойові втрати окупантів станом на 6 квітня

Дані уточнюються.
Станом на 6 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 18,6 тисячі осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 18 600 осіб
- танків‒ 684 од
- бойових броньованих машин ‒ 1861 од
- артилерійських систем – 332 од
- РСЗВ - 107 од
- засоби ППО - 55 од
- літаків – 150 од
- гелікоптерів – 135 од
- автомобільної техніки - 1324 од
- кораблі /катери - 7 од
- цистерн з ПММ - 76
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96
- спеціальна техніка - 25
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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