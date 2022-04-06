Гуманітарні коридори 6 квітня: можна евакуюватися з 11 міст України

Також будуть відправлені автобуси з гуманітарною допомогою.
На сьогодні, 6 квітня, в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Евакуюватися можна з таких міст:
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті
- З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
- З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті.
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324
- З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42
- З міста Рубіжне до міста Бахмут
- З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13
Нагадаємо, мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського закликали терміново виїжджати з населених пунктів, адже росіяни почали нищити залізничне сполучення Донеччини.
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