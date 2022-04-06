Гуманітарні коридори 6 квітня: можна евакуюватися з 11 міст України

Гуманітарні коридори 6 квітня: можна евакуюватися з 11 міст України

Також будуть відправлені автобуси з гуманітарною допомогою.

На сьогодні, 6 квітня, в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Евакуюватися можна з таких міст:

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

до Запоріжжя на власному транспорті З Бердянська до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. З міста Токмак до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. З міста Енергодар до Запоріжжя. На власному транспорті.

до Запоріжжя. На власному транспорті. З міста Гуляйполе до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою. З міста Мелітополь до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

до Запоріжжя. На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою. З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28

до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28 З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324 З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42

до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42 З міста Рубіжне до міста Бахмут

до міста Бахмут З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Нагадаємо, мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного, Попасної та Гірського закликали терміново виїжджати з населених пунктів, адже росіяни почали нищити залізничне сполучення Донеччини.

Читайте також: