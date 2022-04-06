У Харківській області бандити розстріляли людей в авто, а потім спалили їх

Зловмисники вбили фермера, зімітувавши артобстріл.

У Харківській області у Великобурлуцькому районі група молодиків розстріляла власника ферми із двома працівниками, а потім спалила їх. Поліцейські затримали одного з учасників злочину, ще п’ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану ворогом територію.

Про це повідомляє Нацполіція.

Відомо, що 23 березня зловмисники викрали з фермерського господарства техніку із зерном. Власник із двома працівниками почали переслідувати молодиків. Крадії покинули техніку та втекли. Проте невдовзі повернулися, аби помститися.

Молодики зробили засідку на під’їзді до села. Щойно автівка заїхала до населеного пункту, розстріляли з автоматичної зброї, якою заволоділи з розбитою військової колони. Надалі вивезли машину в інше місце та підпалили разом із трьома загиблими, імітувавши смерть внаслідок обстрілу. Серед загиблих - троє громадян, 1967, 1993 та 2004 років народження.

5 квітня в Полтаві правоохоронці затримали одного зі зловмисників. Суд взяв його під варту. За даними поліцейських, п’ятеро його спільників втекли на тимчасово окуповану ворогом територію.

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції в Харківській області повідомили затриманому про підозру за п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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