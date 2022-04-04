У Рівненській області донька зарізала батька: фото

55-річний чоловік помер у швидкій.

У неділю, 3 квітня, в селі Вовковиї Рівненської області 25-річна жінка зарізала свого батька.

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"Під час вечері між донькою та батьком, який був напідпитку, виник конфлікт нібито через постійні образи та приниження на її адресу. Жінка не стрималася, схопила кухонний ніж та завдала ним удар у живіт. Медиків викликали рідні. Втім, життя 55-річного чоловіка врятувати не вдалося — він помер у кареті швидкої", - повідомили у поліції області.

Інцидент стався близько 22:00. Про подію поліцейських повідомив брат зловмисниці. Він розповів правоохоронцям, що його сестра завдала ножових поранень своєму батькові.

Смерть чоловіка настала внаслідок ножового поранення, що призвело до внутрішньої кровотечі.

Зараз вирішується питання про повідомлення 25-річній жінці про підозру та обрання запобіжного заходу. Розпочато досудове розслідування за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, за частиною 2 статті 121 КК України триває. За скоєне жительці Вовковиїв може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі.

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