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В Ровенской области дочь зарезала отца: фото

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В Ровенской области дочь зарезала отца: фото

ГУ Нацполиции в Ровенской области

55-летний мужчина скончался в скорой.

В воскресенье, 3 апреля, в селе Вовковыи Ровенской области 25-летняя женщина зарезала своего отца.

"Во время ужина между дочерью и отцом, который был под хмельком, возник конфликт якобы из-за постоянных оскорблений и унижений в ее адрес. Женщина не сдержалась, схватила кухонный нож и нанесла им удар в живот. Медиков вызвали родные. Впрочем, жизнь 55-летнего мужчины спасти не удалось — он скончался в карете скорой", — сообщили в полиции области.

Инцидент произошел около 22:00. О происшествии полицейских сообщил брат злоумышленницы. Он рассказал правоохранителям, что его сестра нанесла ножевые ранения своему отцу.

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Смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения, что привело к внутреннему кровотечению.

Сейчас решается вопрос о сообщении 25-летней женщине о подозрении и избрании меры пресечения. Начато досудебное расследование по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, по части 2 статьи 121 УК Украины продолжается. За совершенное женщине может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы.

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