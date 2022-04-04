В Украине работают более 80% аптек — Минздрав

В Украине постепенно возобновляется работа аптечных заведений.

В Украине работает более 80% аптечных заведений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Исследования Proxima Research International показывают, что из 20,8 тыс. аптечных точек по состоянию на 24 марта продолжают работать 80%. Наиболее значительная доля аптек работает в западных регионах. Например, в Закарпатье работает 738 заведений из 753, в Черновицкой области — 503 из 516, в Ивано-Франковской – 832 из 857. Мы очень благодарны коллегам за такую активную работу по сохранению здоровья украинцев", — говорится в сообщении.

Для облегчения условий работы Минздрав разработал ряд мероприятий и постоянно общается с представителями аптечных сетей.

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В условиях военного положения студенты всех медицинских и фармацевтических специальностей получили право работать в фармацевтических (аптечных) учреждениях. Также Минздрав призвал фармацевтов, сменивших место жительства, выходить на работу в аптечные заведения, работающие поблизости.

В то же время Минздрав и Госликслужба проводят мониторинг стоимости лекарства, чтобы избежать необоснованного роста цен и обеспечить постоянный доступ покупателей к лекарственным средствам.

Напомним, во Львовскую область доставили новую партию вакцины Moderna против коронавируса.

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