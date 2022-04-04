В Україні працюють понад 80% аптек - МОЗ

В Україні поступово відновлюється робота аптечних закладів.

В Україні працюють понад 80% аптечних закладів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Дослідження Proxima Research International показують, що з 20,8 тис. аптечних точок станом на 24 березня продовжують працювати 80%. Найбільш значна частка аптек працює у західних регіонах. Наприклад, на Закарпатті працює 738 закладів з 753, у Чернівецькій області – 503 з 516, в Івано-Франківській – 832 з 857. Ми дуже вдячні колегам за таку активну роботу для збереження здоров’я українців", - йдеться у повідомленні.

Для полегшення умов роботи МОЗ розробило низку заходів і постійно спілкується із представниками аптечних мереж.

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В умовах воєнного стану студенти усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей отримали право працювати у фармацевтичних (аптечних) закладах. Також МОЗ закликало фармацевтів, які змінили місце проживання, виходити на роботу в аптечні заклади, що працюють поблизу.

Водночас МОЗ та Держлікслужба проводять моніторинг вартості ліків, щоб уникнути необґрунтованого зростання цін та забезпечити постійний доступ покупців до лікарських засобів.

Нагадаємо, на Львівщину доставили нову партію вакцини Moderna проти коронавірусу.

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