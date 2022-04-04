У Києві ліквідовано групу інформаторів спецслужб РФ і два центри розсилки деструктивних СМС

Ворожі агенти збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та Тероборони на Київщині.
У Києві в результаті спецоперації СБУ ліквідована група інформаторів російських спецслужб і два центри розсилки деструктивних СМС.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Зокрема, співробітники спецслужби встановили місцезнаходження "штаб-квартири" ворожої агентури та затримали її резидента. Ним виявився місцевий житель, який був завербований представниками "Л/ДНР".
Ворожі агенти збирали дані про переміщення військової техніки ЗСУ та Тероборони на Київщині.
Крім того, у Києві викрито завербованого спецслужбами РФ працівника однієї з міських лікарень, який агітував медперсонал допомагати російським окупантам.
Куратори "гарантували" колаборанту призначення на керівну посаду в окупаційній адміністрації.
Також у столичному регіоні співробітники СБУ припинили діяльність двох підпільних телекомунікаційних центрів. Через них було розіслано майже 3 тис. деструктивних СМС українським військовим і представникам місцевої влади.
Наразі спецслужба проводить слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину та причетних до його вчинення осіб.
Нагадаємо, станом на 2 квітня, за даними Міноборони, ЗСУ звільнили від окупантів усю Київську область.
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