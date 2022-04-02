Уся Київська область звільнена від загарбника – Маляр

Зокрема, звільнено Ірпінь, Бучу та Гостомель.

Збройні сили України звільнили від окупантів усю Київську область.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбників", – написала вона.

Нагадаємо, 2 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові звільнили понад 30 населених пунктів Київської області. Протягом доби головним напрямком дій була Київщина, де з північного заходу і з північного сходу Києва наші війська вибивали противника в бік державного кордону.

Також британська розвідка повідомила, що ЗСУ захопили ключовий плацдарм під Харковом.

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