Уся Київська область звільнена від загарбника – Маляр

Зокрема, звільнено Ірпінь, Бучу та Гостомель.
Збройні сили України звільнили від окупантів усю Київську область.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.
"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбників", – написала вона.
Нагадаємо, 2 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що українські військові звільнили понад 30 населених пунктів Київської області. Протягом доби головним напрямком дій була Київщина, де з північного заходу і з північного сходу Києва наші війська вибивали противника в бік державного кордону.
Також британська розвідка повідомила, що ЗСУ захопили ключовий плацдарм під Харковом.
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