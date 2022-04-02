Вся Киевская область освобождена от захватчика – Маляр

Вся Киевская область освобождена от захватчика – Маляр

В частности, освободили Ирпень, Бучу и Гостомель.

Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов всю Киевскую область.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков", – написала она.

Напомним, 2 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные освободили более 30 населенных пунктов Киевской области. В течение суток главным направлением действий была Киевщина, где с северо-запада и северо-востока Киева наши войска выбивали противника в сторону государственной границы.

Также британская разведка сообщила, что ВСУ захватили ключевой плацдарм под Харьковом.

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