Вся Киевская область освобождена от захватчика – Маляр

В частности, освободили Ирпень, Бучу и Гостомель.
Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов всю Киевскую область.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook.
"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область – освобождены от захватчиков", – написала она.
Напомним, 2 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что украинские военные освободили более 30 населенных пунктов Киевской области. В течение суток главным направлением действий была Киевщина, где с северо-запада и северо-востока Киева наши войска выбивали противника в сторону государственной границы.
Также британская разведка сообщила, что ВСУ захватили ключевой плацдарм под Харьковом.
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