У програму доступу пацієнтів до життєво необхідних лікі внесли ряд змін

Нагадуємо, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема – на препарати з програми «Доступні ліки» та інсуліни.
Важливу інформацію для тих, хто отримує медикаменти за програмою «Доступні ліки», повідомили у МОЗ.
Для простішого доступу пацієнтів до життєво необхідних ліків у порядок реалізації програми внесено ряд змін. Зі змінами можна ознайомитись вище, в інфографіці.
Міністерство ще раз окремо зазначає, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема – на препарати з програми «Доступні ліки» та інсуліни.
Нагадаємо, до аптечних закладів України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.
Тож в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».