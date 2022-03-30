У програму доступу пацієнтів до життєво необхідних лікі внесли ряд змін

Нагадуємо, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема – на препарати з програми «Доступні ліки» та інсуліни.

Важливу інформацію для тих, хто отримує медикаменти за програмою «‎Доступні ліки», повідомили у МОЗ.

Для простішого доступу пацієнтів до життєво необхідних ліків у порядок реалізації програми внесено ряд змін. Зі змінами можна ознайомитись вище, в інфографіці.

Міністерство ще раз окремо зазначає, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема – на препарати з програми «Доступні ліки» та інсуліни.

Нагадаємо, до аптечних закладів України почала надходити нова партія левотироксину – препарату, що використовується для тиреоїдної терапії, передає МОЗ.

Тож в Україну надійшло понад 213 тис. упаковок препарату L-тироксин від «Берлін-Хемі».