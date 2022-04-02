В Україні на 2 квітня заплановано сім гуманітарних коридорів: перелік

З Маріуполя лише на приватному транспорті.
У суботу, 2 квітня, в Україні заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:
- З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.
Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя
- З Бердянська до Запоріжжя
Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.
- Рубіжне - Бахмут
Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
- с. Нижнє - Бахмут
Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут
- Сєверодонецьк - Бахмут
Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут
- Попасна – Бахмут
- Лисичанськ – Бахмут
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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