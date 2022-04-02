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В Україні на 2 квітня заплановано сім гуманітарних коридорів: перелік

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В Україні на 2 квітня заплановано сім гуманітарних коридорів: перелік

Фото: Сергій Гайдай.

З Маріуполя лише на приватному транспорті.

У суботу, 2 квітня, в Україні заплановано 7 гуманітарних коридорів за такими маршрутами:

  • З Маріуполя до Запоріжжя на приватному транспорті.

Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя

  • З Бердянська до Запоріжжя

Бердянськ – Токмак – Василівка – Кам'янське – Запоріжжя. По маршруту прямуватимуть автобуси та приватні автомобілі.

  • Рубіжне - Бахмут

Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут

  • с. Нижнє - Бахмут

Нижнє – Гірське – Лисичанськ – Бахмут

  • Сєверодонецьк - Бахмут

Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут

  • Попасна – Бахмут
  • Лисичанськ – Бахмут

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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