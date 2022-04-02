В Украине на 2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров: список

В Украине на 2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров: список

Из Мариуполя только на частном транспорте.

В субботу, 2 апреля, в Украине запланировано 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:

Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.

Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье

Из Бердянска в Запорожье

Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.

Рубежное — Бахмут

Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут

с. Нижнее – Бахмут

Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут

Северодонецк – Бахмут

Северодонецк – Лисичанск – Бахмут

Попасная – Бахмут

Лисичанск – Бахмут

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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