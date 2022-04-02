В Украине на 2 апреля запланировано семь гуманитарных коридоров: список

Из Мариуполя только на частном транспорте.
В субботу, 2 апреля, в Украине запланировано 7 гуманитарных коридоров по следующим маршрутам:
- Из Мариуполя в Запорожье на частном транспорте.
Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье
- Из Бердянска в Запорожье
Бердянск – Токмак – Васильевка – Каменское – Запорожье. По маршруту будут следовать автобусы и частные автомобили.
- Рубежное — Бахмут
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут
- с. Нижнее – Бахмут
Нижнее – Горное – Лисичанск – Бахмут
- Северодонецк – Бахмут
Северодонецк – Лисичанск – Бахмут
- Попасная – Бахмут
- Лисичанск – Бахмут
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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