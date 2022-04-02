Российские оккупанты отходят от Черниговщины — глава ОВА

Глава ОВА призвал восстанавливать жизнедеятельность Чернигова.

Российские оккупанты отходят от Черниговщины. Прошлая ночь в Чернигове и области была тихой, без обстрелов.

Об этом 2 апреля сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

"Сейчас мы должны все сгруппироваться и начать активную жизнедеятельность пострадавших городов. В первую очередь это касается Чернигова, ведь он больше всего пострадал", — сказал он.

Чаус предупредил, что новые обстрелы в Черниговской области возможны, поэтому необходимо следить за сообщениями об объявлении тревоги.

"Обращаюсь ко всем руководителям ОТГ, мэрам городов, прошу вас безотлагательно обеспечить жизнедеятельность своих общин там, где она была потеряна", — добавил он.

Напомним, что российские военные пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь. Но, несмотря на сложную ситуацию, туда поступает гуманитарная помощь и жители могут покинуть город.

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