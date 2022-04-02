Російські окупанти відходять від Чернігівщини - голова ОВА

Голова ОВА закликав відновлювати життєдіяльність Чернігова.

Російські окупанти відходять від Чернігівщини. Минула ніч у Чернігові та області була тихою, без обстрілів.

Про це 2 квітня повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Зараз ми маємо всі згрупуватися і почати активну життєдіяльність тих міст, які постраждали. У першу чергу це стосується Чернігова, адже він найбільше постраждав", - сказав він.

Чаус попередив, що нові обстріли на Чернігівщині можливі, тому необхідно слідкувати за повідомленнями про оголошення тривоги.

"Звертаюся до всіх керівників ОТГ, мерів міст, прошу вас невідкладно забезпечити життєдіяльність своїх громад там, де вона була втрачена", - додав він.

Нагадаємо, що російські військові намагаються перетворити Чернігів на другий Маріуполь. Та попри складну ситуацію, туди надходить гуманітарна допомога і мешканці мають змогу покинути місто.

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