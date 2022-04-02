Окупанти вдарили ракетами по Дніпру: серйозні руйнування, є поранені

Вночі у Дніпрі було чутно вибухи.
У ніч проти 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та влучили в інфраструктурний об’єкт.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Серйозні руйнування. Двоє людей поранені", - написав він.
Він додав, що у Кривому Розі Дніпропетровської області окупанти влучили в автозаправку. Займання рятувальники загасили.
Нагадаємо, що тієї ж ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.
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