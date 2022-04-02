"У нього зростає апетит", – Зеленський розповів, чого хоче Путін

"У нього зростає апетит", – Зеленський розповів, чого хоче Путін

За словами президента, Путін продовжить свою агресію в Європі за межами України і отримає те, що хоче, якщо його не зупинять зараз.

Президент Володимир Зеленський вважає, "апетити Путіна зростають" і його може зупинити лише рішучий спротив.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю каналу Fox News.

На запитання, чого Путін хоче отримати у війні з Україною, Зеленський відповів: "Путін хоче того, що йому дасть Захід".

"Чим більше ви їм дасте, тим більше у них зростає апетит", – сказав Зеленський.

За його словами, Путін продовжить свою агресію в Європі за межами України і отримає те, що хоче, якщо його не зупинять зараз.

Зеленський наголосив, що "всі повинні знати: якщо нас затиснуть у кут, українські військові відповідатимуть на повну силу".

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Україна не торгує своєю територією, а питання територіальної цілісності та суверенітету нашої держави не обговорюється.

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