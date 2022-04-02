Астрологічний прогноз на 2 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли, продовжуючи планування свого майбутнього, можна вже розпочинати нову реальність – ту, яку кожен "сконструював" собі вчора. Проте робити це треба поступово, не поспішаючи – активні дії сьогодні завдадуть більше шкоди, ніж користі.

Символ дня: казкова Риба-Кіт.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день сприятливий для пасивного проведення часу та дрібних, здавалося б, незначних справ, із яких згодом складеться одна велика і по-справжньому важлива.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: жадеїт, агат.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: хвороба, що розпочалася цього дня, мине доволі швидко й без наслідків, та лише в тому разі, якщо вчасно її лікувати. Особливо швидко необхідно реагувати на зубний біль: його не можна терпіти – незважаючи на вихідний день, треба одразу ж звернутися до лікаря.

Афоризм дня: "Доброта – це те, що може почути глухий і побачити сліпий" (Марк Твен).

Геометричні фігури дня: горизонтальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на порятунок від причини та пристріту.

Табу дня: не рекомендується планувати та проводити розважальні заходи – вони можуть завершитися непередбачуваним чином.

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