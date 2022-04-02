Україна не торгує своєю територією – Зеленський в інтерв'ю Fox News

Україна не торгує своєю територією – Зеленський в інтерв'ю Fox News

Зеленський пояснив американським журналістам, що для України буде прийнятна лише перемога.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не торгує своєю територією, а питання територіальної цілісності та суверенітету нашої держави не обговорюється.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю каналу Fox News.

"Перемога правди – це перемога України та українців. Питання в тому, коли це (війна – Ред.) закінчиться. Це глибоке питання. Це болюче питання. Крім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом", – зазначив Зеленський.

У відповідь на питання про те, на що президент готовий погодитися, щоб укласти мирну угоду з РФ, і чи йдетья про якісь можливі поступки території України Росії Зеленський сказав:

"Ми не торгуємо своєю територією. Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється".

Нагадаємо, що Зеленський розповів про ситуацію на фронтах на різних напрямках.

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