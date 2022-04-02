Окупанти з "Градів" обстріляли околицю Кривого Рогу

Окупанти з "Градів" обстріляли околицю Кривого Рогу

Росіяни застосували РСЗО для обстрілу одного з мікрорайонів міста.

Російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" околиці Кривого Рогу.

Про це розповів мер міста Олександр Вілкул в коментарі "УП".

Відомо, що внаслідок обстрілу загорілася заправка. Інших подробиць Вілкул не вказав.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьку ворог знищує місто і не дає можливості людям виїхати.

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