Зеленський привітав мусульман України з початком Рамадану

2 квітня українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан.

Президент Володимир Зеленський привітав мусульман України з початком священного місяця Рамадан.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

2 квітня українські мусульмани разом з усіма мусульманами світу зустрічатимуть священний місяць Рамадан.

Президент звернув увагу, що цей місяць характеризують щирі молитви, взаємне прощення та добрі вчинки.

"Але в Україні додається ще одна чеснота – вірність товаришам і своєму народу в боях. У боях за свободу України. У нашій війні за незалежність", – сказав Зеленський.

Президент запевнив, що українці обов'язково переможуть у війні та доб'ються миру.

Раніше ТСН.ua розповідав, що таке Рамадан і які традиції існують.

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