Зеленский поздравил мусульман Украины с началом Рамадана

2 апреля украинские мусульмане вместе со всеми мусульманами мира будут встречать священный месяц Рамадан.

Президент Владимир Зеленский поздравил мусульман Украины с началом священного месяца Рамадан.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

2 апреля украинские мусульмане вместе со всеми мусульманами мира будут встречать священный месяц Рамадан.

Президент обратил внимание, что этот месяц характеризуют искренние молитвы, взаимное прощение и добрые поступки.

"Но в Украине прибавляется еще одна добродетель – верность товарищам и своему народу в боях. В боях за свободу Украины. В нашей войне за независимость", – сказал Зеленский.

Президент заверил, что украинцы обязательно победят в войне и добьются мира.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что такое Рамадан и какие традиции есть.

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