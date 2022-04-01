Рамадан 2022: когда начинается и заканчивается, традиции

Рамадан – это священный месяц для всех мусульман. Во время этого особого периода нельзя есть от рассвета до заката. ТСН.ua рассказывает, что такое Рамадан и какие традиции есть.

Рамадан – это девятый месяц мусульманского лунного календаря (всего 12 месяцев), отличающийся очень строгим и длинным постом. Это событие связывается с созданием Корана (священной книги мусульман). Во время Рамадана мусульмане отказываются от употребления пищи в светлый период суток (с восхода до заката), занимаются добрыми делами и духовно воспитывают своих детей.

Когда начинается и заканчивается Рамадан 2022 года

Дату начала и конца Рамадана рассчитывают по лунному календарю, поэтому она каждый год меняется. 2022 Рамадан начнется с закатом 1 апреля и закончится 1 мая после заката.

Рамадан – основные традиции

Рамадан – это второй самый большой праздник для мусульман. Первое – Курбан-байрам. Считается, что создание Корана связано с Рамаданом, ведь именно в этот месяц священная книга была послана людям. В течение всего этого времени мусульмане должны соблюдать очень строгий пост и ничего не есть и не пить каждый день с восхода солнца до его заката.

Но смысл Рамадана не только в том, чтобы воздерживаться от еды и воды. Очень важно проводить духовное и нравственное воспитание, очищать свое тело и душу, продемонстрировать силу веры. Пост не должен быть для мусульманина обузой, а потому отказываться от продуктов и воды нужно с радостью.

Что запрещено делать в Рамадане?

Во-первых, пить воду и есть пищу можно только в темное время суток (после заката и до его восхода). Точное начало и конец дня определяется для каждого региона в отдельности. Когда солнце заходит, вся семья должна собраться на ифтар (так называют вечерний прием пищи). Перед самым рассветом обязательно молятся, а затем едят утреннюю трапезу – сухурь.

Также во время Рамадана запрещается супружеская близость, развлечения, вредные привычки и греховные соблазны. Ежедневно принято молиться, читать Коран и подавать милостыню нуждающимся.

Посту могут не соблюдать маленькие дети, беременные женщины, люди с тяжелой болезнью, кормящие мамы, путешественники. Если же человек пропустил пост по какой-либо уважительной причине – потом он должен его "догнать" с соблюдением всех правил.