Церковный календарь на 2 апреля — кому молятся верующие

Какому святому молиться 2 апреля и кого чествует церковь, читайте в материале ТСН.ua.

Какой праздник 2 апреля в церковном календаре

2 апреля церковь чтит память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 2 апреля – день памяти преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других

В субботу, 2 апреля 2022 года, Церковь чтит память преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других.

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В VIII веке на окраине Иерусалима часто совершали нападения сарацинцы. Поэтому пришел в упадок монастырь святого Харитона, но монахи все еще оставались в нем. 13 марта, в конце Великого Поста, сарацинцы ворвались в монастырь и потребовали от монахов отдать им все ценности. Монахи сказали, что у них ничего нет, кроме небольшого запаса еды и старой одежды. Разозлились сарацинцы и начали стрелять из луков по святым людям. Тринадцать монахов они убили, еще многих ранили. Увидев, что в монастырь идут люди, сарацинцы сбежали, забрав с собой жалкое сокровище монахов. Отец Форма после побега врага стал оказывать врачебную помощь всем раненым.

20 марта, в Большой Четверг, сарацинцы напали снова. Они начали истреблять тех монахов, которые еще остались в живых, а также подвергали их пыткам, чтобы заставить рассказать, где спрятаны сокровища. Обитель же окружили, что никто не смог спастись бегством. Сначала сарацинцы схватили молодого монаха Иоанна, который заботился о путешественниках. Они его долго пытали, перерезав на руках и ногах сухожилие.

Преподобный Сергий, который был хранителем начиния монастыря, пытался убежать, прихватив с собой церковные чаши. Но сарацинцы его схватили и обезглавили. Но несколько монахов все же смогли скрыться за пределами обители. Их увидел страж и приказал выйти из пещеры, где они находились. Преподобный Патрикий, бывший с братьями своими в пещере, шепотом сказал им: "Не бойтесь, я один за вас выйду и умру, вы же сидите и молчите".

Патрикий вышел, а когда его спросили, был ли он там один, ответил, что да. Увели его сарацинцы в Лаврскую церковь. Там ждали своей судьбы другие монахи. Потребовали сарацинцы из них выкуп из 4000 злотниц и чаши, которые были в Церкви. Такого выкупа монахи дать, конечно, не могли. Поняв, что не получат желаемого, сарацинцы отвели монахов в пещеру преподобного Саввы, закрыли их там, а на входе развели костер и набросали навоз. Так монахи закачались от едкого дыма. Погибли тогда в пещере 18 монахов.

В Великую Пятницу, поздно ночью, монахи, успевшие сбежать раньше, вернулись в монастырь, забрали тела убитых товарищей в церковь и похоронили. А сарацинцев наказал Бог, наслав на них неизвестную внезапную болезнь. Все они погибли от нее в лесу, а тела их были съедены дикими зверями.

Церковный календарь на 2 апреля: видео