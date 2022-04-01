Церковний календар на 2 квітня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 2 квітня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 2 квітня в церковному календарі

2 квітня церква вшановує вшанування пам’яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 2 квітня — день пам’яті преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших

У суботу, 2 квітня 2022 року, Церква вшановує пам’ять преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших.

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В VIII столітті на околиці Єрусалима часто здійснювали напади сарацинці. Через це прийшов в занепад монастир святого Харитона, але монахи все ще залишалися в ньому. 13 березня, наприкінці Великого Посту, сарацинці увірвалися в монастир і почали вимагати від монахів віддати їм всі цінності. Монахи сказали, що в них нічого немає, крім невеликого запасу їжі та старого одягу. Розлютилися сарацинці і почали стріляти з луків по святих людях. Тринадцятеро монахів вони вбили, ще багатьох поранили. Побачивши, що до монастиря йдуть люди, сарацинці втекли, забравши з собою мізерний скарб ченців. Отець Форма після втечі ворога почав надавати лікарську допомогу всіх пораненим.

20 березня, у Великий Четвер, сарацинці напали знову. Вони почали винищувати тих ченців, які ще залишилися в живих, а також піддавали їх тортурам, щоб змусити розповісти, де заховані скарби. Обитель же оточили, щою ніхто не зміг врятуватися втечею. Спершу сарацинці схопили молодого ченця Іоанна, який опікувався мандрівниками. Вони його довго катували, перерізавши на руках та ногах сухожилля.

Преподобний Сергій, який був хранилетем начиння монастиря, намагався втекти, прихопивши з собою церковні чаші. Але сарацинці його схопили та обезголовили. Але кілька ченців все ж змогли сховатися поза обителлю. Їх побачив страж та наказав вийти з печери, де вони перебували. Преподобний Патрикій, який був з братами своїми в печері, пошепки сказав їм: "Не бійтеся, я один за вас вийду і помру, ви ж сидіть і мовчіть".

Патрикій вийшов, а коли його запитали, чи він там був один, то відповів, що так. Відвели його сарацинці в Лаврську церкву. Там чекали своєї долі інші ченці. Зажадали сарацинці з них викуп з 4000 злотниць та чаші, які були в Церкві. Такого викупу ченці дати звичайно не могли. Зрозумівши, що не отримають бажаного, сарацинці відвели монахів в печеру преподобного Сави, зачинили їх там, а на вході розвели багаття та накидали гною. Так ченці захихнулися від їдкого диму. Загинуло тоді в печері 18 монахів.

У Велику П'ятницю, пізно вночі, монахи, які встигли втекти раніше, повернулися до монастиря, забрали тіла вбитих товаришів до церкви та поховали. А сарацинців покарав Бог, наславши на них невідому раптову хворобу. Всі вони загинули від неї в лісі, а тіла їхні були з'їдені дикими звірами.

Церковний календар на 2 квітня: відео