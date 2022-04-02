38-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

38-й день війни: прогноз для всіх за картами Таро

Карти Таро озвучують підказки долі.

Передбачення за допомогою гороскопа були створені у сиву давнину. Тоді були свої віщуни, мудреці, астрологи та жерці, вони були основними спостерігачами за зоряним небом. Спостерігаючи за ходом світил та планет у нашій Сонячній системі, вони формували різноманітні передбачення майбутнього.

До систем ворожіння належать і карти Таро, які з'явилися близько 500 років тому і які досі не втрачають своєї популярності серед містиків та езотериків. Кожний день створює нам дилеми, відкриває перспективи, вимагає прийняття рішень та змушує робити вибір. Карти Таро допомагають зазирнути за кулісу повсякденності, розібратися в справжніх причинах подій, які ми іноді відчуваємо інтуїцією. Карти Таро можуть стати вірним орієнтиром у морі подій, емоцій, вражень і намірів, які ми переживаємо з ранку і до вечора. Карти Таро ніби дають вам у руки червону нитку, що дозволяє вловити потрібну хвилю.

Що ж нас усіх чекає 2 квітня 2022 року у 38-й день війни.

Сьогодні у нашому триплеті - підбірці з трьох карт - "Паж жезлів" у перевернутому положенні, "Вісімка пентаклів" та "Маг".

У перевернутому положенні "Паж жезлів" втрачає своє традиційне значення. Ви ніби відкочуєте ситуацію назад і боїтеся змін. Може зникнути будь-який ентузіазм. Не виключено, що ви отримаєте якусь погану інформацію або невтішні новини - у важких випадках це ситуація, яка буквально розіб'є серце. Але, можливо це - лише попередження про якусь погану справу.

Зараз у вас – слабка позиція. Те, що було задумано, несподівано отримало неприємний хід або не той результат. Плани не стануть реальними або, принесуть зовсім не той результат. Але не варто лякатися, може все це втрачені можливості та дрібні неприємності.

"Вісімка пентаклів" говорить про те, що людина має повне занурення з максимальною концентрацією в той процес, який для нього зараз дуже важливий. Дуже важливо звертати увагу на кожну деталь. Тут не вдасться все спустити "на гальма" або робити щось абияк. Позитивний результат може бути досягнутий лише при максимальному зусиллі та зосередженні над питанням.

Треба завжди пам'ятати, що миттєвого результату чекати годі було.

"Маг" - це єдиний старший аркан у цьому розкладі. Старші аркани нагадують, що треба звернути увагу на щось важливе.

Основне завдання зараз активно розвивати здатність до самопізнання, не чекаючи знаку згори. Навчіться слідувати за своєю інтуїцією, продумуючи кожен крок.

Також читайте Таропрогноз на квітень 2022 року: що карти нам віщують

У країні будуть прийняті важливі рішення, багато що буде зроблено лідерами, але потрібна особиста енергія та ентузіазм та особиста енергія.

Попереду серйозний конфлікт, а то й гірше – справжня війна на виживання. Але зневірятися не варто – навіть найсильніший має слабкість. Знайдіть спосіб уникнути лобового зіткнення - допоможуть хитрість, кмітливість, вміння викручуватися. Давид переміг велетня Голіафа, пам'ятаєте? За бажання навіть найменша істота може протистояти великому та змінити майбутнє.

Читайте також:

Як проявляють себе у стосунках представники різних знаків зодіаку – Астрологічний прогноз