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Вілкул повідомив про наслідки обстрілу Кривого Рогу

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Окупанти обстріляли околицю міста з "Градів".

У результаті обстрілу російськими окупантами околиці Кривого Рогу вночі 2 квітня жертв немає.

Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає", - написав він.

Вілкул підкреслив, що станом на ранок 2 квітня ситуація в місті контрольована

Нагадаємо, що окупанти з "Градів" обстріляли околицю Кривого Рогу. Унаслідок обстрілу загорілася заправка.

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