Вілкул повідомив про наслідки обстрілу Кривого Рогу

Окупанти обстріляли околицю міста з "Градів".
У результаті обстрілу російськими окупантами околиці Кривого Рогу вночі 2 квітня жертв немає.
Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
"Вночі орки з далекої відстані провели обстріл із систем залпового вогню території Криворізького району. Жертв немає", - написав він.
Вілкул підкреслив, що станом на ранок 2 квітня ситуація в місті контрольована.
Нагадаємо, що окупанти з "Градів" обстріляли околицю Кривого Рогу. Унаслідок обстрілу загорілася заправка.
Читайте також: