Вилкул сообщил о последствиях обстрела Кривого Рога

Оккупанты обстреляли окраину города из "Градов".
В результате обстрела российскими оккупантами окрестности Кривого Рога ночью 2 апреля жертв нет.
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
"Ночью орки с дальнего расстояния произвели обстрел из систем залпового огня территории Криворожского района. Жертв нет", — написал он.
Вилкул подчеркнул, что по состоянию на утро 2 апреля ситуация в городе контролируется.
Напомним, что оккупанты из "Градов" обстреляли окраину Кривого Рога. В результате обстрела загорелась заправка.
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