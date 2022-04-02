Оккупанты из "Градов" обстреляли окраину Кривого Рога

Россияне применили РСЗО для обстрела одного из микрорайонов города.

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" окрестности Кривого Рога.

Об этом рассказал мэр города Александр Вилкул в комментарии "УП".

Известно, что в результате обстрела загорелась заправка. Других подробностей Вилкул не указал.

Напомним, что Северодонецкий враг уничтожает город и не дает возможности людям уехать.

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